اليوم.. الحكم في استئناف بوسي على حبسها بقضية "شيك بدون رصيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

تُصدر حجزت محكمة جنح مستأنف النزهة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، الحكم في المعارضة الاستئنافية المقدمة من المطربة بوسي على حبسها بقضية "شيكات بدون رصيد".

وكانت محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار أحمد بهجت، قضت في وقت سابق بحبس بوسي 6 أشهر، وكفالة ألف جنيه في اتهامها بإصدار شيكات بدون رصيد في 11 قضية مرفوعة ضدها من طليقها.