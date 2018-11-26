العالم في صور: الخروج البريطاني يكتب حلقاته الأخيرة.. وحلب تصاب بالاختناق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – مصراوي: رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، أبرز الصور لأهم أحداث الأحد، من تزايد حدة الاضطرابات في فرنسا، على خلفية إصابة العشرات، في اشتباكات مع قوات الأمن، والمؤتمر الذي عقدته رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي مع رئيس الاتحاد الأوروبي حول الخروج البريطاني.

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