حول العالم في 24 ساعة: الاتحاد الأوروبي يصادق على اتفاق خروج بريطانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – مصراوي: شهد العالم الأحد، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها تأكيد رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، أن زعماء الدول الأعضاء المتبقية بالاتحاد الأوروبي الـ27 وافقوا على اتفاق بشأن خروج بريطانيا من التكتل، ومباحثات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، سبل تعزيز أسس التعاون والتنسيق بين البلدين على مختلف الأصعدة وفي شتى المجالات.

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