شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق «مؤتمر الكويت الدولي لمكافحة الفساد» يناير المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أعلن رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) الكويتية المستشار عبدالرحمن النمش الأحد أن الهيئة ستنظم يومي 15 و16 يناير المقبلين مؤتمر الكويت الدولي (نزاهة من أجل التنمية) برعاية أميرية وبشراكة مع منظمة الأمم المتحدة.

ونقلت «كونا»، عن النمش قوله: إن المؤتمر يأتي تفعيلا لقراري مجلس الوزراء (419) و(528) بشأن تنظيم مؤتمر دولي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية بالقطاع الحكومي في الكويت، وأضاف: إن المؤتمر يستهدف التعريف بجهود الكويت في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتوفير منصة عالمية تدعم تلك الجهود وتحفز الحوار الدولي بشأن مخاطر الفساد وسبل التصدي له بما يسهم في تحقيق أهداف خطة الدولة التنموية (2035) وخطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.

وأوضح أن المؤتمر يستهدف تسليط الضوء على تجارب الجهات والمنظمات الدولية في مجال إرساء الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأكد النمش حرص القيادة السياسية وتشجيعها لكل الجهود الرامية لتفعيل مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية في الدولة، مثمنا في ذات الوقت حرص مجلس الوزراء على تفعيل كل الإجراءات والخطوات اللازمة لإقامة وإنجاح فعاليات هذا المؤتمر.