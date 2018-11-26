شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تصادق على «بريكست».. وماي: هو الأفضل والان نبدء بالتفاصيل

صدقت جميع الدول الاوروبية أمس، على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد، فيما أكدت رئيسة الوزراء تيريزا ماي، أمس، أن اتفاق «بريكست» «هو الوحيد الممكن».

وإثر قمة أوروبية في بروكسل صادقت على الاتفاق، قالت ماي: إذا كان الناس يعتقدون أنه يمكن إجراء مزيد من المفاوضات، فالأمر ليس على هذا النحو، وتابعت: إنه الاتفاق المطروح، إنه أفضل اتفاق ممكن، إنه الوحيد الممكن.

وذكر رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، أن اتفاق «بريكست»، الذي صادقت عليه الدول الأعضاء، هو الاتفاق الوحيد فقط، الذي سيتم تقديمه لبريطانيا.

وقال يونكر: إن المشرعين البريطانيين يتعين أن «يأخذوا ذلك في الاعتبار»، مشيرا إلى أنه أفضل اتفاق ممكن لبريطانيا وللاتحاد الأوروبي، وزاد: إنه الاتفاق الوحيد الممكن.

غير أن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي قال: إن الاتحاد الاوروبي لديه أيضا «خطة ب» حال عدم مصادقة البرلمان البريطاني على الاتفاق.