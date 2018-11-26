مقتل 6 أشخاص جراء حادث سير شمال شرقي إيران

أعلن مسؤول إيراني، عن مقتل ستة أشخاص جراء حادث سير وقع شمال شرقي البلاد.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن رئاسة شبكة الصحة والعلاج في مدينة دركز شمال شرقي البلاد، أن حادث سير وقع على الطريق الواصل بين مدينتي قوجان- درِكز، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة آخر.

وأوضحت أن الحادث وقع إثر اصطدام سيارة بشاحنة بالقرب من قرية بهادرخان علي الطريق الرابط بين مديني قوجان- درِكز، ما أسفر عن مقتل ثلاثة على الفور وإصابة أربعة آخرين.

ولقي ثلاثة من المصابين حتفهم لاحقًا جرّاء إصاباتهم البالغة، بينما لا يزال هناك مصاب يتلقى العلاج، ووصفت حالته بالحرجة.