تمرد أكثر من 400 صومالي جندتهم قطر للعمل في جيشها

كشف جنود صوماليون عن الوجه الاستغلالي لنظام الحمدين، حيث أكدوا أن النظام الحاكم في قطر يقوم بمعاونة نظام فرماجو بتجنيد الآلاف من الشباب الصوماليين الفقراء للعمل في الجيش القطري، مشيرين إلى رفض أكثر من 400 جندي صومالي العمل في صفوف هذا الجيش.

وأوضح الجنود في رسالة وجّهوها لشباب بلادهم عبر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع، الخميس الماضي، أن عمليات التجنيد للجيش القطري، والتي تتم عبر وسطاء من حكومة فرماجو، تنطوي على احتيال ومتاجرة بأرواح الشباب.

وأضافوا: "يقومون باستغلال الشباب الفقراء عبر خداعهم بأنهم سيتقاضون 3 آلاف دولار راتبا شهريا، وبعد وصولهم للدوحة يجدون أن رواتبهم لاتتعدى الـ3 آلاف ريال قطري".

وقال أحد الجنود الصوماليين، إن أكثر من 400 جندي صومالي أعلنوا تمردهم على الجيش القطري، رافضين العمل في صفوفه، مردفا: "يطلبون من الشباب الصومالي أن يكون جزءا من الجيش لتنفيذ مغامرات النظام القطري، وهذا الأمر مرفوض بالنسبة لنا".

وذكر الجندي الصومالي أن مئات الشباب يتعرضون لضغوط وتعذيب نفسي أثناء فترة التدريب في قطر والتي تتجاوز الـ8 أشهر، مشيرا إلى أن النظام القطري مسؤول عن العمليات الإرهابية التي زادت وتيرتها مؤخراً في الصومال، وأن الدوحة تجند الشباب العاطلين عن العمل ليتحولوا لإرهابيين.

وتابع الجندي: "قطر وإيران سبب رئيسي لما تعيشه بلادنا من أزمات، فلماذا يطلبون منا أن نموت من أجل إرهابهم ومغامراتهم؟".