معرض الدوحة للكتاب.. إيراني تركي

أعلن صلاح بن غانم العلي، وزير الثقافة والرياضة القطري ، تفاصيل معرض الدوحة الدولي للكتاب الـ29، الذي يقام تحت شعار "دوحة المعرفة والوجدان"،وتحل جمهورية روسيا ضيف شرف المعرض في الدورة، في محاولة للتقرب القطري لروسيا.

كشف بن غانم عن زيادة مساحة المعرض بنسبة 30% لدور النشر المشاركة، ومعظمها تركية وإيرانية، وخاصة بعد غياب دول نشر دول المقاطعة، كما تم إعفاء دور النشر القطرية من رسوم المعرض لمحاولة التغلب على غياب المشاركين، كما أعلن عن تنظيم العديد من الفعاليات لزيادة عدد الجمهور المتواجد مثل العروض المصرية للأطفال وورش العمل، وبعض الأنشطة الترفيهية.

حاول الوزير القطري استقطاب دور نشر دول الرباعي العربي، لحل أزمة عزوفهم عن المشاركة بسبب سياسة الدوحة الداعمة للإرهاب، فأعلن أن أبواب المعرض مفتوحة أمام الجميع للمشاركة بما في ذلك دور النشر المصرية والسعودية والإمارات والبحرين.