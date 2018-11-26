شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة سولاف درويش تشارك بملتقى المرأة العربية بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شاركت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب فى حضور انطلاق فعاليات ملتقى المراة العربية العاملة المنعقد بالبحرين تحت عنوان اسهامات وانجازات ، لافتة إلى أن المؤتمر شهد حضور النائب مايسة عطوة وكيل اللجنة وهويدا السباعى رئيس لجنة نقابية بالضرائب العقارية كممثلين عن جمهورية مصر العربية.

وذكرت النائبة سولاف درويش لـ"الخليج 365" أن عددا كبيرا من دول العالم العربى شاركت فى المؤتمر وهم السعودية والكويت و مصر و البحرين ، بالإضافة إلى دول المغرب و الأردن ، والعراق و تركيا والصومال والسودان والامارات وتونس وفلسطين والجزائر ولبيا وسوريا ومنظمة العمل الدولية والاتخاد العمل الدولية.

واستهلت وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان كلمتها بتقديم التهنئة إلى الملك حمدان بن عيسى عاهل البحرين والشعب البحرينى الشقيق على انجاز انتخاباته البرلمانية التى شهدتها البحرين، وتقديره للاتحاد عمال البحرين.

وأشارت النائية سولاف درويش إلى أنها القت كلمة مصر فى الملتقى حيث تطرقت إلى أنه جاء دور المرأة المصرية لتضيف فى تاريخها المشرف عملا بطوليا وهو المشاركة فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو فلم يرهبها التهديد والإرهاب ولن تتوانى فى الدفاع عن ثورتها وبلادها، وخرجت لتمارس دورها السياسى فى بناء الإطار الدستورى من خلال دورها وموقعها المنصوص عليه فى كل التعديلات الدستورية.