الجريمة الإنسانية ضد الكلاب تطيح برئيس "الخدمات البيطرية" من منصبه

أميرة سالم



علمت "البوابة نيوز" من مصادرها المطلعة بوزارة الزراعة، أنه تمت إقالة اللواء إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، من منصبه.



وأوضحت المصادر، أن الدكتور محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي، أصبح قائما بأعمال رئيس الهيئة، لحين صدور قرار باختيار رئيس للهيئة العامة للخدمات البيطرية.



وأوضحت المصادر، أن سبب إقالة محروس يرجع إلى صور قتل الكلاب التي انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، والإساءة للهيئة ودورها في حماية الحيوانات، بالإضافة إلى الجدل المثار حاليا حول تصدير الكلاب...