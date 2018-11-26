برلماني: جلسات استماع تعديلات الإيجار القديم ديسمبر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال النائب إسماعيل نصر الدين، مقدم مشروع قانون الإيجارات القديمة، إن جلسات الاستماع المتعلقة بالقانون ستبدأ في بداية أو نهاية الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل.

وأضاف نصر الدين لـ"مصراوي"، أن جلسات الاستماع التي ستعقدها لجنة الإسكان بمجلس النواب، ستراعي كافة الأبعاد في هذه القضية المجتمعية سواء بالنسبة للمستأجرين أو بالنسبة للملاك، حيث ستتم بمشاركتهم إلى جانب أعضاء مجلس النواب وعدد من المختصين بالسكن.

وأكد مقدم مشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة، أنه لا يوجد نية للتراجع عن إصدار القانون خلال دور الانعقاد الحالي، الذي ينتهي يوليو عام 2019، لحل هذه القضية الشائكة التي ظلت مهملة عقودًا طويلة دون علاج، بحسب ما قال.​