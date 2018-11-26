"النواب" يبحث تقارير لجان المجلس حول اتفاقية المساعدة الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - (مصراوي):

تناقش الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، تقارير عدد من لجان المجلس حول التعديلات على اتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

من جهة آخرى، تبحث لجنة الشئون الإفريقية بالمجلس خطة وزارة الثقافة لدعم توجه مصر الإفريقي، خاصة مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي اعتبارًا من يناير المقبل، لمدة عام بحضور سفير دولة بورندي، بينما تبحث "شؤون عربية النواب"، آخر تطورات الوضع في ليبيا.​​