أبرز عناوين الصحف: حلم نتنياهو يتحقق بتجاهل القضية الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - مصراوي:

تمتلك الصين اليوم شركات الإنترنت الوحيدة في العالم التي يمكن مقارنتها بمثيلاتها الأمريكية، وفضلاً عن ذلك فإنها تسبق الولايات المتحدة بسنوات في استبدال النقود الورقية بمدفوعات الهواتف الذكية، وفق تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، وقالت صحيفة "تليجراف" البريطانية، إن نجل اللورد إدموند إيرونسايد (94 عامًا)، اختار صورته المفضلة من الألبوم الذي يحتوي على عشرات اللقطات الثابتة الصامتة، التي سجلت ذكريات معارك بريطانيا ضد روسيا خلال الحرب العالمية الأولى، واعتبرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في تقرير لها، الأحد، إن رؤية رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو تحققت بعدما تجاهل القادة العرب القضية الفلسطينية في مؤتمر حوارات البحر المتوسط خلال الأسبوع الماضي.