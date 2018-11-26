جريمة الصحراء| مقاول أهان عامل فقتله بـ"شوكة اللودر" ودفنه في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تجرى نيابة أكتوبر، تحت إشراف المستشار مدحت مكي المحامي العام الأول، اليوم الاثنين، تحقيقات موسعة مع عامل هشم رأس مقاول يوم ذكري المولد النبوي الشريف، بشوكة لودر، ودفن جثته في الصحراء، انتقامًا لإهانته في مشاجرة سابقة أمام العمال.

تلقى اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، إخطارًا بتقديم ربة منزل بلاغًا لقسم شرطة أكتوبر ثان بتغيب زوجها "رشاد ح."، 47 سنة، مقاول؛ حيث توجه إلى عمله بشونة رمل وزلط يمتلكها يوم الثلاثاء الماضي في ذكرى المولد النبوي الشريف، ولم يعد إلى المنزل حتى يوم الخميس، شكل اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف غموض وملابسات اختفاء المقاول.

تحقيقات النيابة العامة كشفت أن قبل اختفاء المقاول بأسبوع تشاجر مع عامل لودر يدعى "عبدالرحمن ع."، 20 سنة، بسبب خلاف بينهما في العمل على تحميل مواد البناء، أمام باقي العمال.

وخلال مناقشة المتهم قال، إنه شعر بالإهانة بعد تشاجر المقاول معه وبعد أسبوع خطط للتخلص منه فاستدرجه وسط المنطقة الصحراوية بحجة التناقش في العمل، وبعد توغلهما بالصحراء وترجل المقاول رفع المتهم شوكة اللودر وهوى بها على رأسه، ويسقط قتيلًا بعدما هشم المتهم جمجمته.

تابع المتهم في تحقيقات النيابة أنه عقب الانتهاء من قتله دفنه بالرمال ووضع كمية أخرى فوقه لإخفاء الجثة، مضيفًا أنه ارتكب الجريمة بدافع الانتقام لكرامته، حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.