كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب غرب إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قالت صحيفة "ديلي ميل"، إن زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، ضرب غرب إيران بالقرب من حدود العراق، مساء الأحد.
وأوضحت أن الزلزال أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 200 شخص، وعلى الفور تم نشر ست فرق إنقاذ على الفور فى المنطقة التى ضربها الزلزال، وظهرت بعض الصور هروب المواطنين من منازلهم فور وقوع الهزات الأرضية المدمرة.
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