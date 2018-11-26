مرة أخرى.. إنقاذ 57 مهاجرا غير نظامي بينهم 13 نساء و4 أطفال بعرض المتوسط

تمكنت فرقة الإنقاذ التابعة لـ “سالفامنتو دي ألميريا”، اليوم الأحد، من إنقاذ 57 مهاجرا غير نظامي كان على متن قارب بعرض بحر المتوسط.

وحسب مصادر إعلام إسبانية، فإن القارب كان شبه غارق بعرض البحر على بعد حوالي 18 ميلا من الشمال الشرقي لمدينة مليلية المحتلة، كان يقل 57 مهاجرا غير نظامي بينهم 13 من النساء البالغات و4 أطفال.

وحسب ذات المصادر، فقد تم نقل أحد الأطفال على وجه السرعة الى قسم الطوارئ بالمستشفى المحلي “كوميركال” لمدينة مليلية المحتلة، الذي كان يعاني من ضغط على مستوى القلب، رفقة والدته، فيما أكدت مصادر حكومية للإعلام الإسباني أن حياتهما لا تشكل خطرا، حيث ستستقر خلال الساعات القادمة، بعد العناية المركزة التي يخضعان لها بذات المستشفى المحلي.

هذا، وأوردت مصادر أخرى، أنه لم يتم تحديد بعد هوية المهاجرين السريين كلهم، فيما ذكرت أن معظم الذين تم إنقاذهم ينحدرون من دول جنوب الصحراء، وقد تم إحالة على مركز العناية بمليلية المحتلة، في إنتظار إتخاذ المتعين في حقهم.