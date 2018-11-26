غاريدو: فخور بنتيجة الفوز والتتويج بلقب كأس الكنفدرالية يتطلب تركيزاً عالياً

تصوير: عبد المجيد رزقو

أكد خوان كارلوس غاريدو، مدرب فريق الرجاء الرياضي، أن مجموعته مطالبة بالحفاظ على تركيزها، بعد الثلاثية الهامة أمام فيتا كلوب، برسم ذهاب نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية، والذي أقيم على أرضية ملعب محمد الخامس بالدارالبيضاء.

وأضاف المدرب الإسباني، على هامش الندوة الصحفية التي تلت المباراة، قائلاً: ” أنا سعيد بفوزنا اليوم أمام الخصم الكونغولي، لكن هذا لا يعني بأننا توجنا باللقب، علينا الاستمرار بنفس وثيرة العمل والحفاظ على تركيزنا، تأهباً لمباراة الإياب الأسبوع المقبل”.

وشدد غاريدو بأنه فخور بمجموعته، والتي استطاعت في مباراة اليوم بـ “دونور” الحفاظ على شباكها نظيفة، وهو معطى سيخدم الفريق بالتأكيد، الذي سيرحل للقاء فيتا كلوب في واحدة من أقوى المواجهات القارية.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن فريق فيتا كلوب لن يكون بالخصم السهل على ملعبه وبين جماهيره، لذا فتحقيق اللقب القاري يحتم على المجموعة تقديم مستوى كبير على غرار لقاء الذهاب الذي انتهى بثلاثية نظيفة، وأداء رجولي لرفاق بدر بانون.

واقترب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، بشكل كبير من حسم لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد تحقيقه لفوز مهم بثلاثة أهداف دون رد، في ذهاب نهائي المنافسة، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأحد، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء..