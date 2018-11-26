فرحة ودموع.. أبرز لحظات مباراة الرجاء وفيتا كلوب في نهائي “الكاف” – صور

صور: عبد المجيد رزقو

عاش أنصار وعشاق فريق الرجاء البيضاوي، مساء اليوم الأحد، يوما استثنائيا بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، بعد أن حقق الفريق الأخضر، انتصارا كبيرا بثلاثة أهداف دون رد، على فيتا كلوب الكونغولي، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

واقترب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، بشكل كبير من حسم لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، في مباراة الذهاب هنا بالمغرب، قبل مباراة العودة في كينشاسا الكونغولية.

وبهذا الانتصار يكون ممثل الكرة المغربية قد حقق الأهم، في مباراة الذهاب، قبل نزال العودو في كينشاسا، في الثاني من شهر دجنبر المقبل، حيث سيكون على الفريق الأخضر تأكيد هذا التفوق وانتزاع اللقب، للمرة الثانية في تاريخه، بعد اللقب الأول الذي تم تحقيقه، سنة 2003.

لاعبوا الفريق الأخضر والطاقم التقني، خاضوا هذه المباراة بأحاسيسهم وجوارحهم وأعصابهم أيضا، وهو الأمر الذي ظهر على جفون كل من سفيان رحيمي ومحمود بنحليب ومهما يذرفان الدموع أثناء توقيعهما لإحدى الأهداف.

كما أن أزيد من 50 ألف مناصر أخضر، ملؤوا جنبات ملعب “دونور”، حُبست أنفاسهم طيلة 90 دقيقة، وذلك لرغبتها في متابعت فريقها وهو يحمل اللقب للمرة الثانية في تاريخه، وخشيتها من ضياع اللقب أمام فريق كونغولي متمرس، ويعتبر من أقوى الأندية القارية في الفترة الأخيرة.

هذه اللحظات القوية، رسمتها عدسة “اليوم24” ووثقتها في هذه الصور: