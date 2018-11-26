ياجور أول غيابات الرجاء بإياب نهائي كأس “الكاف”

سيغيب الدولي المغربي، محسن ياجور، رسمياً عن مباراة إياب نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، والذي سيجمع فريقه الرجاء بفيتا كلوب الكونغولي، الأسبوع الأسبوع المقبل بملعب الشهداء، في كينشاسا.

وتم طرد ياجور بعد صافرة نهاية مباراة الذهاب، والتي انتهت لصالح ممثل الكرة الوطنية بثلاثية نظيفة، ليكون اللاعب أول الأسماء الغائبة عن قمة الحسم.

واقترب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، بشكل كبير من حسم لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، في مباراة الذهاب هنا بالمغرب، عقب تحقيقه لفوز مهم بثلاثية نظيفة في ذهاب نهائي المنافسة، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأحد، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.