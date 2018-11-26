مصر: معارضون وصحافيون يرفضون زيارة مُحتملة لابن سلمان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وقع عشرات الصحفيين بمصر، على بيان يرفض الزيارة المحتملة، لولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى القاهرة، بسبب تورّطه بمقتل الصحافي جمال خاشقجي، وبسبب كونه "أحد مهندسي جريمة انتزاع جزيرتي تيران وصنافير المصريتين".

وأعربت "الحركة المدنية الديمقراطية"، التي تضم 9 أحزاب وشخصيات سياسية بارزة، عن "شديد امتعاضها" من زيارة بن سلمان للقاهرة، وقالت في بيان: "لا أهلا ولا سهلا"، إنها "لم تنس أنه (بن سلمان) أحد مهندسي جريمة انتزاع جزيرتي تيران وصنافير".

وأوضحت الحركة أنها تعتبرُ زيارة بن سلمان "محاولة لتجميل صورته المشوهة نتيجة جريمة قتل خاشقجى، والذي تشير كافة الأدلة أنه أمر شخصيا بتنفيذها".

وتحدث صحافيون مصريون، عن جريمة قتل خاشجقي وقالوا إنها "تمثل جريمة واضحة ومكتملة الأركان".

بدورها، لم تعلق القاهرة أو سفارة الرياض بمصر على الاتهامات أو كشفا عن موعد الزيارة، غير أن السلطات المصرية أكدت في بيانات سابقة دعمها للمملكة في هذا السياق، كما نفى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، في تصريحات سابقة، تورط ولي العهد في جريمة مقتل خاشقجي.

يُذكرُ أن دعوات رفض الزيارة بمصر، تأتي بعد يومين من إعلان نقابة الصحفيين بتونس رفض زيارة بن سلمان.



