السفير آل خليفة : البحرين ملكا وحكومة وشعبا تتشرف بزيارة ولي العهد

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:40 صباحًا, 26 نوفمبر 2018 م

المناطق - وكالات

رحب معالي الشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى مملكة البحرين ضمن جولة تشمل عدة دول عربية شقيقة .

وقال: إن سموه يحل عزيزاً كريماً بين أهله وفي بلده البحرين حيث يلتقي سموه صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء , مؤكداً أن مملكة البحرين ملكاً وحكومةً وشعباً تتشرف بهذه الزيارة الكريمة التي تعكس عمق العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين.

وأشاد السفير آل خليفة بهذه المناسبة المباركة بالعلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط المملكتين في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة وتطلعات الشعبين الشقيقين وآمالهما المستقبلية .

ونوَه السفير البحريني بالمواقف الأخوية المشرفة والنبيلة للمملكة العربية السعودية الشقيقة ملكاً وحكومةً وشعباً إلى جانب مملكة البحرين في مختلف الظروف، مؤكداً وقوفهما معاً دائماً في السراء والضراء لمواجهة التحديات المختلفة التي تهدد أمن المنطقة واستقراراها وعملية التنمية المستدامة فيها.