انت الان تتابع لا أولوية للمال.. رجل القوس باحث عن المرح والمتعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - رجل القوس باحث عن الحرية والمرح وحب الحياة والآخرين، فهذا قد يجعله يقع في مشكلة كبيرة من خلال الدخول في علاقة مع المرأة غير المناسبة، ويفصح لها عن مشاعره بالكامل.

تتعرفين لأول مرة على رجل لمحتي فيه الذكاء، والمرح، أحيانا فيلسوفا، ودائما جذابا، إذن إنه رجل برج القوس، سترين الكثير منه بعد، إنه لا يكشف عن أوراقه مرة واحدة، لديه بعض الغموض على الرغم من الصفات الحميدة الموجودة به، ولكن الأهم من كل ذلك إنه محبا للحياة والسفر وعند الحديث عن الحب هو مميز للغاية، عزيزتي إذا كنتِ صديقة أو حبيبة لرجل برج القوس لابد من معرفته جيدا أولا لكي لا تأخذين انطباعات خاطئة عنه، لذا اعرفي سمات شخصيته حسبما ذكرها موقع LoveToKnow.

- ذكي رجل القوس ذكي جدا للحد الذي لا تتخيلينه، يهتم كثيرا بالمعرفة وتوسيع العقل، بالإضافة إلى اهتمامه بشكل جسمه، وهذا يجعله فضوليا محبا لمعرفة كل شيء جديد يخص الثقافة والصحة البدنية. - الفيلسوف نظرا لأن رجل القوس مثقفا إذن إن داخله فيلسوفا يظهر في المحادثات العميقة، إنه محب لمشاركة وجهات نظره، ومعرفة

- ذكي رجل القوس ذكي جدا للحد الذي لا تتخيلينه، يهتم كثيرا بالمعرفة وتوسيع العقل، بالإضافة إلى اهتمامه بشكل جسمه، وهذا يجعله فضوليا محبا لمعرفة كل شيء جديد يخص الثقافة والصحة البدنية. - الفيلسوف نظرا لأن رجل القوس مثقفا إذن إن داخله فيلسوفا يظهر في المحادثات العميقة، إنه محب لمشاركة وجهات نظره، ومعرفة وجهة نظر الآخرين، سيدخل الحديث إلى نطاق أعمق وأهم، وستجدينه ساحرا في طريقه حديثه، لديه ابتسامة مميزة وشغف بركاني، كل هذا يجذبك ناحيته. - المرح

لا يوجد إنكار لذلك، فهذا الرجل لديه من الطاقة ما تجعله مرحا وينقل مرحه للآخرين من حوله، كما أنه يبحث عن المتعة في أبسط الأشياء، سيحاول أن يجعلكِ تبتسمين، والتخلص من مزاجك السيء، وإذا لم يفلح في ذلك سيحاول قدر المستطاع في البحث عن طرق أخرى. - مندفع في الرومانسية

ولأن رجل القوس باحث عن الحرية والمرح وحب الحياة والآخرين، فهذا قد يجعله يقع في مشكلة كبيرة من خلال الدخول في علاقة مع المرأة غير المناسبة، ويفصح لها عن مشاعره بالكامل، ولأن من سماته التردد قليلا، قد ينهي العلاقة بعدها أو يكتشف أن علاقته منذ البداية كانت خاطئة، ولهذا يجرح قلبه.. يهمك أن تعرف صفات رجل العقرب. إن كنتِ تريدين هذا الرجل حقا، عليكِ أن تفي بوعدك له، إن الوعود شيئا قاطعا بالنسبة له، لن تتغيري عليه، ستكونان مبهجان دائما، وتواجهان التحديات معا، كل هذا يجعله يشعر بالراحة ويسهل طريقه في العلاقة، والأهم من كل ذلك حافظي على ابتسامتك دائما، فهذا الرجل هو بالتأكيد يستحق كل هذا العناء!. - المال ليس من أولوياته

حياة رجل القوس لا تهيمن عليها المال، إنه يحتاج إليه ولكن ليس بقدر ما يحتاج إلى استقلاله، وقد يشعر هذا الرجل بأن أي استثمارات طويلة الأجل يمكن أن تحرمه من ذلك الاستقلال الذاتي، وفي بعض الأحيان، قد يتغاضى رجل القوس عن أي جوانب سلبية من قراراته المالية، لذا يجب أن يكون للحذر دورا هاما في التخطيط المالي لهذا الرجل. - الموضة والقوس

من أكثر الألوان المحببة لرجل القوس البنفسجي والموف، وغالبا ما يغطى هذان اللونان على كل شيء يخصه، وعلى الرغم أن هذا اللون قد يكون غريبا بالنسبة لبعض الرجال، لكن كما يُقال رجل القوس يختلف عن الآخرين. - التحدي سر نجاحه

يحتاج رجل القوس للتحدي بمهام جديدة ومثيرة للتفكير، وإذا لم تبق له دوافع فكرية، فإن هذا الرجل سوف ينتقل بسرعة، ومن المهن اللائقة به رجل أعمال، مسوق، أكاديمي، مرشد سياحي، مستشار، فيلسوف، معلم أو ناشر - هذه كلها مهن يجب على رجل القوس النظر فيها، حيث إنه مثالي للغاية ويزدهر في أي مهنة يرى نفسه فيها ويؤمن حقا بوجودها. - قراءة الأفكار

لدى صاحب هذا البرج قدرة على قراءة أفكارك مثلما يقرأ كتابا، كما أنه يكشف شخصيتك ونواياك، فإذا كنت تتعرف عليه لأول مرة كن على علم أنه استطاع معرفة انطباعك عنه، ولمح الكثير عن شخصيتك، لذا احذر جيدا في التعامل معه. إذا كنت تستمتع بمناقشة مجموعة واسعة من المواضيع فيجب أن تجد شريكًا نشطًا ومثيرًا للاهتمام، نادرا ما يغضب، ولا يشعر بالغيرة أبدا، إذن هذا رجل القوس.

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