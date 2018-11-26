انت الان تتابع فى معرض CairoICT.. هكذا احتفلت فودافون بمرور 20 عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحتفل شركة فودافون مصر هذا العام بمرور 20 عامًا على تقديمها أحدث الخدمات والحلول التكنولوجية التى أسهمت فى تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر.

فعاليات معرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT الذى أعلنت فيه عن أحدث خدمات "فودافون كاش" لدعم التحول الرقمى فى مصر واستراتيجية الحكومة فى تحقيق الشمول المالى وأحدث خدماتها فى مجال المسئولية الاجتماعية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لذوى الاحتياجات الخاصة أهمها تطبيق "انطلق" وخدمة "الصم والبكم". ? و قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيارة جناح فودافون بصحبة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولفيف من السادة الوزراء وكبار مسئولى الدولة، حيث تفقد ما تقدمه الشركة لدعم التحول الرقمى والشمول المالى ودمج ذوى الإعاقة

وكان فى استقبال الرئيس السيسي، ألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر، وأيمن عصام، رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية، ونهى سعد، رئيسة قسم الاتصالات الخارجية والإعلام، وعدد من قيادات شركة فودافون مصر.ولاقى جناح فودافون فى المعرض إقبالًا جماهيريا هائلًا من الزوار والإعلاميين

وكان فى استقبال الرئيس السيسي، ألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر، وأيمن عصام، رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية، ونهى سعد، رئيسة قسم الاتصالات الخارجية والإعلام، وعدد من قيادات شركة فودافون مصر. ولاقى جناح فودافون فى المعرض إقبالًا جماهيريا هائلًا من الزوار والإعلاميين الحضور، الذين توافدوا لتفقد أحدث ما تقدمه الشركة فى المجال التكنولوجى، حيث عرضت فودافون فى جناحها هذا العام، خدمات فودافون كاش بطريقة مختلفة ومتميزة لتقدم للزوار فرصة تفاعلية للتسجيل بمحفظة فودافون كاش وسداد فواتير الخدمات لحظيا بالشراكة مع "فورى للدفع الإلكترونى"، وصرف المعاشات وكل خدمات فودافون كاش الأخرى بالشراكة مع "إى فاينانس"، وقدمت أيضًا عرضا تجريبيا حيا لاستخدامات الـQR، كما عرض الجناح أيضًا أحدث تكنولوجيا الشبكات 4G+ من خلال تجربة محاكاة القيادة الافتراضية والواقع الافتراضى التجريبى.





وقال ألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر، إن معرض كايرو أى سى تى يختلف فى نسخته من هذا العام عن السنوات الماضية؛ حيث يتزامن مع احتفال الشركة بمرور 20 عاما على وجودها بالسوق المصرية أى 20 عامًا مع المصريين فى رحلتها التى تستمر بتحولها الرقمى ليصبح المستقبل وإمكانياته التكنولوجية وشبابه هو ركيزة استراتيجيتها والخدمات التى تقدمها. وأوضح فرومان أن فودافون أثبتت ريادتها فى مجال الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء والمحتوى الرقمى من خلال تقديمها لخدمات وتطبيقات ومنتجات تعتمد على أحدث ما توصل إليه العالم فى مجال التكنولوجيا والابتكارات الرقمية، والذكاء الاصطناعى، ودمجها للشمول المالى فى رحلة التحول الرقمى التى تقوم بها من خلال "فودافون كاش". وأضاف أن الشركة حرصت على تكثيف جهودها فى عدد من المحاور المجتمعية المهمة كدمج وتمكين ذوى الإعاقة إيمانًا منها بدور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى إحداث طفرة بحياة الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال إتاحة الخدمات والحلول لهم، فقامت بعرض موقع وتطبيق "انطلق" فى جناحها والذى يعمل على تحديد كل الأماكن المتاحة والمجهزة لذوى الإعاقة فى جميع أنحاء مصر.

وأعلنت "فودافون" عن تقديمها خدمات جديدة فى منظومة الدفع عن طريق الهواتف المحمولة من خلال فودافون كاش، للاستمتاع بمحفظة متكاملة من الخدمات المالية دون الحاجة إلى حساب فى البنك؛ ليتمكن المستخدمون من سداد فواتير الخدمات عبر الهاتف المحمول كالكهرباء والماء والغاز والـADSL، ومصاريف تجديد رخصة القيادة، ودفع المصاريف الجامعية من خلال الشراكة مع عدد من كبرى كليات وجامعات مصر الحكومية، بالإضافة إلى صرف المعاشات ونفقة المطلقات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، والتبرع للمؤسسات الخيرية والعلاجية، والتسوق عبر الإنترنت من مواقع تسوق إلكترونية عالمية ومحلية. واستعانت "فودافون" أيضًا بخبرات الشركات العملاقة فى مجال الخدمات المصرفية "فورى" و"أمان" و"ماستركارد" من أجل تحقيق المزيد من الانتشار والتوسع فى نقاط تقديم الخدمات فى أكثر من 100 ألف نقطة خدمة جديدة فى جميع أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى وجودها من خلال الفروع مع أكثر من 1200 منفذ لتقديم الخدمات.

وأطلقت فودافون أحدث خدماتها الـ+4G فى مصر، التى تقدم لعملائها سرعات إنترنت فائقة وتجربة استخدام فائقة الجودة للشبكة وذلك بعد تنفيذها برنامج تطوير شاملا الشبكات بأكثر من 9.5 مليار جنيه استثمارات خلال السنوات الثلاث الماضية واعتزامها استثمار 10% أكثر فى الثلاث سنوات المقبلة فى الشبكة.

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