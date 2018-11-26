انت الان تتابع زلزال بقوة 6.3 ريختر يضرب إيران: هز بغداد والكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:٥٧ م
تعرضت المنطقة الحدودية في إيران، مساء اليوم الأحد، لزلزال شديد، وصلت تداعياته إلى العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات العراقية ودولة الكويت. وذكر مركز الزلازل الأمريكي، أن درجة الزلزال بلغت 6.3 على مقياس ريختر ومركزه محافظة إيلام الإيرانية الحدودية مع العراق. وأعلنت وكالة الأنباء العراقية أن الزلزال شعر به سكان العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية، مشيرا إلى الهزة الأرضية، التي وصفها السكان بأنها هزة أرضية كبيرة، كركوك والسليمانية وبابل وواسط.
ووفقا لـ"الدفاع المدني العراقي"، فإنه لم يتم تسجيل خسائر بشرية أو مادية من جراء الهزة الارتدادية التي شهدتها مدن ومحافظات عراقية عدة.وذكرت "سكاي نيوز عربية"، أن سكان الكويت شعروا بالهزة الأرضية، فيما لم ترد معلومات بعد بشأن سقوط ضحايا من جراء الهزة الأرضية.وأفاد معهد الأبحاث العلمية في الكويت أن
ووفقا لـ"الدفاع المدني العراقي"، فإنه لم يتم تسجيل خسائر بشرية أو مادية من جراء الهزة الارتدادية التي شهدتها مدن ومحافظات عراقية عدة.
وذكرت "سكاي نيوز عربية"، أن سكان الكويت شعروا بالهزة الأرضية، فيما لم ترد معلومات بعد بشأن سقوط ضحايا من جراء الهزة الأرضية.
وأفاد معهد الأبحاث العلمية في الكويت أن الزلزال الذي وقع على بعد 560 كيلو مترا من مدينة الكويت، وشعر به معظم سكان مناطق البلاد، لا سيما الساحلية، ولم يتم تسجيل أي بلاغات على الفور بوجود خسائر.
وفي نوفمبر 2017، تعرضت المدينة لزلزال بلغت قوته 7.3 درجة، مما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 350 قتيلا وآلاف الجرحى.
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