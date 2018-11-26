انت الان تتابع والد طفل الإسكندرية يكشف حقيقة مرض ابنه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:هاني العوضي ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:٤٢ م

كشف كامل محمد والد الطفل مصطفى الذي ظهر في مباراة الاتحاد والجيش التي أقيمت مساء اليوم الأحد، وقام بلعب ركلة بداية للقاء، حقيقة مرض نجله. وسرد والد الطفل مصطفى تفاصيل ما حدث وحقيقة مرض ابنه قائلًا: "كنت مع أسرتي وبصحبتنا مصطفى في نادي الاتحاد السكندري الاجتماعي، وحين رأى الطفل لاعبي الاتحاد السكندري في المران ركض نحوهم ولعب معهم بالكرة". وعن بداية معرفة اللاعبين والإعلام بمرض ابنه قال والد مصطفى: "مصورو الموقع الرسمي للاتحاد التقطوا صورا للطفل ونشروها عبر الموقع الرسمي، الأمر أثار تعاطف الجماهير التي طالبت الإدارة بأن يلعب ركلة البداية".

وواصل: "إدارة النادي وافقت بالفعل وحصلت على موافقة لجنة المسابقات على أن يلعب مصطفى ركلة البداية، في حين جهزت جماهير الاتحاد السكندري دخلة لمساندته ودعمه". وكشف والد مصطفى عن مفاجأة بشأن مرض ابنه قائلًا: "مصطفى ليس مريضا بالسرطان كما يظن البعض، هو مصاب بـ"الثعلبة". وهو مرض يكون العامل النفسي مهم جدًا