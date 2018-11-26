اتصالات مصر تطرح التليفون الأرضي للجمهور وخدمات أخرى

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - اتصالات مصر عرضت خلال مشاركتها في معرض Cairo ICT العديد من الحلول التي قدمتها المجموعة الأم لاتصالات في بعض الدول، وتسعى لتطبيقها في مصر بهدف دعم المؤسسات

تُشارك "اتصالات مصر" فى معرض "Cairo ICT 2018" فى دورته الــ22، تحت شعار "قيادة المستقبل الرقمى وخدمات الجيل الخامس لتمكين المجتمعات"، وتأتى مشاركة الشركة تماشيا مع الاستراتيجية الطموح التى تتبناها اتصالات مصر، والتى تستهدف توفير حلول وخدمات مستقبلية؛ يكون لها عظيم الأثر فى حياة الأشخاص. واستهلت اتصالات مصر وجودها بالمعرض بإطلاق خدمات التليفون الأرضى للمنازل، لتصبح ثانى مشغل متكامل فى السوق المصرية، كما أعلنت عن تعريفة الخدمة، كما كشفت عن الخدمات الحصرية والمتميزة التى سيتمتع بها العملاء بعد الاشتراك فى خدمة الخط الأرضى الثابت.

وتحدث المهندس حازم متولي عن خدمة التليفون الأرضي والخدمات التي تعرضها اتصالات لاول مرة للتحرير وقال وقامت الشركة فى جناحها المتميز بعرض مجموعة من الحلول التكنولوجية المبتكرة، التى تعكس حرص اتصالات الدائم على الاستثمار فى التقنيات المستقبلية وتمكين الخدمات الذكية. وتتضمن التجارب التى قدمها جناح "اتصالات

وتحدث المهندس حازم متولي عن خدمة التليفون الأرضي والخدمات التي تعرضها اتصالات لاول مرة للتحرير وقال وقامت الشركة فى جناحها المتميز بعرض مجموعة من الحلول التكنولوجية المبتكرة، التى تعكس حرص اتصالات الدائم على الاستثمار فى التقنيات المستقبلية وتمكين الخدمات الذكية. وتتضمن التجارب التى قدمها جناح "اتصالات مصر" فى Cairo ICT 2018 ركن المتجر الذكى، وركن الرعاية الصحية، وركن التعليم الرقمى، وركن المدن الذكية، وركن "اتصالات ديجيتال". واستعرض المهندس حازم متولى -الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر- أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى الخدمات التى تنوى اتصالات مصر تقديمها فى السوق المصرية، والتى قامت مجموعة اتصالات بتنفيذها من قبل فى العديد من دول العالم، كما عرض كيفية الاستفادة من هذه الخبرة فى دعم المشروعات القومية والاستراتيجية للدولة، خاصة فى قطاعى الصحة وتأمين المنشآت. وركز متولى خلال العرض على الحلول التكنولوجية الخاصة بـ«التأمين الصحى الإلكترونى»، والتى تتضمن تصميم حلول تكنولوجية لميكنة التأمين الصحى، وهو المشروع الذى تم تطبيقه من قبل "اتصالات" فى المملكة العربية السعودية، ويتم دراسة تطبيقه فى مصر بالتنسيق مع وزارات الاتصالات والصحة والإسكان. وتناول متولى فى عرضه مشروع «حمايتك»، والذى يعمل على كشف وحماية المبانى من خلال الإنذار المبكر ضد أخطار الحريق، وقد تم تنفيذه من قِبل شركة اتصالات فى الإمارات العربية المتحدة. يأتى كلا المشروعين متوافقين مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والتى تمثل محطة أساسية فى مسيرة التنمية الشاملة. وخلال فعاليات اليوم الأول، تفقد المهندس عمرو طلعت -وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- جناح اتصالات مصر، وحرص على الاطلاع على كل ما تقدمه اتصالات من حلول تكنولوجية للمرة الأولى فى السوق المصرية. وقدمت اتصالات مصر أيضًا خلال جناحها عروضا حية وتفاعلية للخدمات المتعلقة بإنترنت الأشياء ومراكز التحكم على عدة محاور، فى مقدمتها تطبيقات المدن الذكية، ونظم السلامة والأمان الذكية مثل "حمايتك"، حيث توفر اتصالات مصر أنظمة إنذار ذكية تعمل على تسخير قوة ومزايا التكنولوجيا الذكية؛ لنقل البيانات إلى المستخدمين ومركز التحكم فى القيادة المركزية؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة قبل حدوث الأزمات، كما تضمنت الحلول ركن المتجر الذكى أو رفوف العرض الذكية، والتى توفر التتبع الآلى لكل منتج تم أخذه من رفوف العرض أو تم إرجاعه والتحليل الإحصائى للمتجر باستخدام تقنية إنترنت الأشياء، حيث يمكن لبائعى التجزئة من خلال هذه التكنولوجيا الاستفادة من تحليلات البيانات، والتى تمكنهم من تحسين مستويات المخزون وفهم زيارات العملاء؛ لتحسين نوعية المنتجات استنادًا إلى اهتماماتهم. أما الحلول المقدمة فى ركن الصحة الرقمى داخل جناح اتصالات، فهدفت إلى عرض نظام رعاية صحية أكثر كفاءة واعتمادية، وتوفير تجربة أكثر كفاءة لكل من الأطباء والمرضى، وقد شملت الحلول التى تم عرضها الـTELEMEDICINE، حيث تم استخدام أجهزة طبية رقمية لإنشاء سجل للمريض يمكن للطبيب الاطلاع عليه عن بعد، وتسلسل الحمض النووى والذى يتضمن حلولا للتسلسل والمراقبة الجينية، كما تم استعراض نظام الـE-CLAIM، الذى يمثل عرضا ترويجيا مباشرا يوضح سير العمل، وكيف يمكن لكل الأطراف المعنية الاستفادة من الحلول التكنولوجية المقدمة، فى حين تضمنت حلول قطاع التعليم المقدمة من خلال ركن التعليم الرقمى واتصالات ديجيتال، كيفية تمكين المؤسسات التعليمية من خلال تقديم أحدث الحلول الرقمية والأدوات لخدمة الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور والإداريين فى البيئة التقليدية المعتادة. وعلق حازم متولى -الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر- على مشاركة الشركة المتميزة هذا العام قائلا: "نستهدف هذا العام تسليط الضوء على أحدث التقنيات المستقبلية والحلول والمنتجات المطروحة للسوق المصرية، بالإضافة لتأكيد الدور الحيوى والفعال الذى يمكن أن تقوم به شركات المحمول لدعم المشاريع الاستراتيجية القومية، وركزنا هذا العام على الخدمات المقدمة للقطاع الحكومى والشركات الكبيرة، وكذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لا سيما أن (اتصالات) تتبنى منذ سنوات رؤية للتوسع فى مفهوم "إنترنت الأشياء" لإيمانها بأنه أصبح واقعا وعلى جميع الشركات أن تواكبه". وبيّن متولى أن إطلاق خدمات الخط الأرضى الثابت اليوم يأتى انعكاسا لفلسفة الشركة القائمة على تقديم خدمات متكاملة تلبى كل احتياجات العملاء بأفضل الأسعار، موضحا: "نتمنى أن تسهم الخدمة الجديدة فى زيادة قاعدة العملاء ونتطلع لإطلاق الخدمة قريبا للشركات". كما شارك المهندس حازم متولى -الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر- بجلسة مناقشة على هامش فاعليات مؤتمر Cairo ICT، تناول خلالها استراتيجيات خدمات الـ5G والاستعداد لانطلاقها فى ظل التحول الرقمى السريع الذى يشهده العالم، وقد قام المهندس متولى بتأكيد بدء الشركة فى تنفيذ التجارب الفنية الخاصة بخدمات الجيل الخامس. وأوضح متولى أن الجيل الخامس سيركز على تطبيقات "إنترنت الأشياء"، مؤكدًا أنه سيمثل قيمة مضافة عند استخدامه فى المعدات والآلات المستخدمة فى المصانع، فى حين أن تأثيره على المواطن بشكل مباشر سيكون محدودا، مشيرًا إلى أن تحديث البنية التحتية لتناسب الجيل الخامس يستلزم استثمارات هائلة.

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