انت الان تتابع هل يوجد بند يمنع انتقال أنطوي للزمالك؟ المقاصة يرد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد محمد ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:٣٢ م

كشف محمد عبد السلام رئيس نادي مصر للمقاصة حقيقة الأنباء التي ترددت عن وجود بند في عقد انتقال جون أنطوي المهاجم الغاني من الأهلي إلى مصر المقاصة يمنع انتقال اللاعب الغاني لأي ناد محلي قبل الحصول على موافقة مسئولي القلعة الحمراء. وقال عبد السلام في تصريحات إذاعية لبرنامج ستوديو 93.7، "لا يوجد أي بند يمنع المقاصة من بيع أنطوي لأي ناد آخر إذا أراد المقاصة بيعه، والأهلي لم يشترط أو يضع هذا البند من الأساس في العقد حتى يردده البعض ويتعامل معه على أنه أمر واقع".

وتابع رئيس المقاصة قائلاً: "الأهلي اشترط فقط دفع مبلغ وقدره 500 ألف دولار كبند إعادة بيع اللاعب في يناير لأي نادي محلي". وأكمل "ورغم العروض المحلية والعربية القوية للاعب ومن كل الأندية الكبيرة إلا أننا لن نبيعه وسنبقى عليه لأنه يمثل القوة الضاربة للفريق حاليا". وترددت أنباء قوية خلال هذه المرحلة عن