انت الان تتابع ترامب: على أوروبا أن تدفع ثمن حمايتها العسكرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:٢٧ م

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوة إلى دول الاتحاد الأوروبي لكي تدفع مقابل حمايتها العسكرية. والدعوة نفسها كان ترامب وجهها إلى المملكة العربية السعودية، في شهر أكتوبر الماضي، إذ طالبها بدفع الأموال مقابل توفير الحماية العسكرية، مؤكداً أنه "لا يوجد شيء دون مقابل". وقال ترامب، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، مساء اليوم الأحد، إن "أوروبا عليها أن تدفع حصة عادلة من أجل حمايتها العسكرية، الاتحاد الأوروبي استغلنا لسنوات طويلة على صعيد التجارة، وبعدها لا يقدمون التزاماتهم العسكرية عبر الناتو (حلف شمال الأطلسي)، الأمور يجب أن تتغير سريعا".

ترامب كتب أنه يتابع من كثب تظاهرات "السترات الصفراء" في فرنسا، مجددا ضغوطه على نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والاتحاد الأوروبي عموما بشأن التجارة والنفقات العسكرية.وقال ترامب في تغريدة إن "الاحتجاجات الفرنسية الكبيرة والعنيفة لا تأخذ في حسبانها كيف كان التعامل سيئا مع الولايات المتحدة من قبل الاتحاد