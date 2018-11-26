بشهادة Ookla العالمية.. أورنچ أسرع شبكة فى مصر

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - خلال مشاركتها في معرض كايرو أي سي تي 2018 كشفت شركة أورنج مصر عن العديد من الخدمات التكنولوجية الحديثة التي تقدمها لاول مرة في مصر، بالإضافة لحصولها على شهادة اعتماد هامة

تشارك أورنچ مصر بالدورة الثانية والعشرين لمعرض Cairo ICT 2018 الذى تقام فعالياته فى الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر الجارى، بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى. وتعكس مشاركة أورنچ فى Cairo ICT 2018 هذا العام ما حققته من إنجازات على مدى سنوات وبعد ضخ استثمارات كبيرةفى البنية التحتية والشبكة وخدمة العملاء. وتوجد "أورنچ مصر" داخل المعرض من خلال جناح ضخم تستعرض داخله باقة من التطبيقات والخدمات الجديدة التى تعكس أحدث التكنولوجيا فى مجال الاتصالات المحمولة والتى طورتها أورنچ لتناسب احتياجات المستخدم المصرى.

أورنچ أسرع شبكة فى مصرمنذ بداية دخولها السوق المصرية، تدرك شركة أورنچ مدى احتياج المواطن المصرى لخدمات الاتصالات، وبالتالى تسعى الشركة جاهدة لتقديم أفضل خدمة بجودة عالية، تعتبر شركة أورنچ من أفضل الشركات المقدمة لخدمات نقل البيانات عبر الموبايل "Mobile Data".وتحتفل أورنچ مصر خلال فعاليات المعرض بحصولها

أورنچ أسرع شبكة فى مصر



منذ بداية دخولها السوق المصرية، تدرك شركة أورنچ مدى احتياج المواطن المصرى لخدمات الاتصالات، وبالتالى تسعى الشركة جاهدة لتقديم أفضل خدمة بجودة عالية، تعتبر شركة أورنچ من أفضل الشركات المقدمة لخدمات نقل البيانات عبر الموبايل "Mobile Data". وتحتفل أورنچ مصر خلال فعاليات المعرض بحصولها على شهادة اعتماد من شركة Ookla العالمية كأسرع شبكة فى مصر بعد اختبارات لسرعة البيانات التى جاءت مطابقة للمعايير الدولية ومتفوقة على جميع الشبكات الأخرى فى مصر، ونتيجة لهذا التقييم وعقب اختبارات لقياس سرعة الشبكة على موقع Speedtest خلال الربع الثانى والثالث من عام 2018، يحق لشركة أورنچ مصر استخدام الحقوق التجارية لعلامة Ookla فى حملاتها كأسرع شبكة فى مصر. شركة Ookla وتطبيقها Speedtest هى الشركة الرائدة عالميا فى تطبيقات وتحليل بيانات الإنترنت الثابت وشبكات المحمول، حيث يتم تحليل أكثر من عشرة ملايين اختبار بشكل نشط من قبل المستهلكين كل يوم فى جميع منصات Speedtest®، مع أكثر من 20 مليار اختبار حتى الآن. نتيجة لذلك تمتلك Ookla التحليلات الأكثر شمولية حول أداء الإنترنت على مستوى العالم وإمكانية الوصول إليه.

حلول الشمول المالي: تركز استراتيجية أورنچ لسنة 2020 على التوسع فى خدمة التحول الرقمى وتعزيز خدمات المعاملات المالية مما يتوافق والمستجدات العالمية فى تحديث الخدمات الإلكترونية والتى تتسق مع توجهات الدولة المصرية. وتفتخر مجموعة أورنچ بامتلاكها بنكا رقميا فى فرنسا مما لا يدع مجالا للشك فى اهتمام أورنچ بتقديم خدمات مالية بنكية بشكل يواكب العصر للوصول إلى جميع شرائح المجتمع بجانب العمل فى مجال الاتصالات، والجدير بالذكر أن 100 ألف عميل قد قاموا بفتح حسابات فى بنك أورنچ خلال 5 أشهر فقط من خلال الهاتف المحمول دون الحاجة لزيارة فروع بنكية مما يعكس قدرة أورنچ فى تقديم خدمات ميسرة وسهلة التعامل من خلال الهاتف المحمول، الأمر الذى يؤكد رؤية وجدية الاستراتيجية الموضوعة فى هذا الصدد. خدمات Orange Money

يعد الاعتماد على خدمة Orange Money خطوة كبيرة لتحقيق الشمول المالى لأنه يمكن للعملاء الاشتراك فى خدمة Orange Money بالبطاقة الشخصية من خلال أكثر من ألف منفذ بمختلف أنحاء الجمهورية ويمكن للعميل استخدام الخدمة من خلال أى نوع هاتف محمول بسهولة وأمان حيث لا يشترط سمارت فون، كما تتميز خدمة Orange Money بتوفير الوقت والمجهود وذلك لتوافر الدفع فى أى وقت ومن أى مكان.

وتشمل خطة الشركة لدعم الشمول المالى بتوفير خدمة دفع الرواتب لشركات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية بكل سهولة وأمان من خلال أنظمة Orange Money لشرائح الموظفين المختلفة.

التعاون مع بنك مصر

وفى نفس السياق، أطلقت أورنچ مصر خدمة الإيداع والسحب من خلال الصراف الآلى عبر خدمة Orange Money بالتعاون مع بنك مصر، لتعتبر الأولى من نوعها فى السوق المصرية تضاف إلى شبكة الفروع الحالية التى تتيح الإيداع والسحب والتى تصل إلى 40 ألف منفذ لتغطية جميع أنحاء الجمهورية. وتقدم أورنچ هذه الخدمة تحت مظلة البنك المركزى المصرى، حيث تساعد خدمة Orange Money جميع العملاء على إيداع أو سحب الأموال من خلال أجهزة ATM للبنوك على مدار الساعة. وتم إطلاق الخدمة مبدئيا من خلال بنك مصر عن طريق أكثر من 2000 ماكينة ATM، بالتعاون مع شركه بنوك مصر، وستؤدى هذه الخطوة إلى تعزيز محفظة Orange Money عبر زيادة نقاط الوصول لصرف أو إيداع الأموال.

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