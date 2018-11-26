جاريدو يقترب من حصد الكونفدرالية مع الرجاء المغربي

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:١٦ م
اقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء البيضاوي المغربي الذي يقوده الإسباني خوان جاريدو مدرب الأهلي السابق، من حصد لقب بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بعدما اكتسح نظيره فيتا كلوب، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب استاد المركب الرياضي محمد الخامس ،ضمن لقاء الذهاب من المسابقة القارية، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين على ملعب الشهداء بالكونغو يوم الأحد القادم، والتي ستشهد تتويج أحدهما باللقب الأفريقي.
فريق الرجاء كان الأكثر استحواذًا على الكرة خلال الشوط الأول من المباراة، إلا أن حارس فيتا كلوب نجح في إنقاذ مرماه من أهداف محققة، وكاد الفريق المغربي أن يستقبل هدفًا بعد هجمة مرتدة، لكن حكم المباراة أوقف اللعب بداعي التسلل. وسجل سفيان رحيمي الهدف الأول للرجاء في الدقيقة 47 بعدما أرسل عبد الإله الحافيظي
وسجل سفيان رحيمي الهدف الأول للرجاء في الدقيقة 47 بعدما أرسل عبد الإله الحافيظي تمريرة رائعة، داخل منطقة الجزاء، قابلها محمود بن حليب بكعب رائع وضع رحيمي أمام مرمى فيتا ليراوغ الحارس ويسجل الهدف الأول.
وعاد اللاعب ذاته في الدقيقة 61وأضاف الهدف الثاني للرجاء بعد تصويبة قوية سكنت شباك، وبعدها بثلاثة دقائق فقط حصل الرجاء على ركلة جزاء تعرض على إثرها يانك بانجولا للطرد، ليكمل فيتا كلوب المواجهة منقوص العدد، ونجح بنحليب في تنفيذ الركلة بنجاح في شباك فيتا، ليقدم ثالث أهداف الرجاء في لقاء الذهاب من النهائي الأفريقي.
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