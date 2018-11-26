انت الان تتابع جاريدو يقترب من حصد الكونفدرالية مع الرجاء المغربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:١٦ م

اقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء البيضاوي المغربي الذي يقوده الإسباني خوان جاريدو مدرب الأهلي السابق، من حصد لقب بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بعدما اكتسح نظيره فيتا كلوب، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب استاد المركب الرياضي محمد الخامس ،ضمن لقاء الذهاب من المسابقة القارية، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين على ملعب الشهداء بالكونغو يوم الأحد القادم، والتي ستشهد تتويج أحدهما باللقب الأفريقي.

فريق الرجاء كان الأكثر استحواذًا على الكرة خلال الشوط الأول من المباراة، إلا أن حارس فيتا كلوب نجح في إنقاذ مرماه من أهداف محققة، وكاد الفريق المغربي أن يستقبل هدفًا بعد هجمة مرتدة، لكن حكم المباراة أوقف اللعب بداعي التسلل. وسجل سفيان رحيمي الهدف الأول للرجاء في الدقيقة 47 بعدما أرسل عبد الإله الحافيظي