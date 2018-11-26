الان تتابع أول زيارة لرئيس تشادي لدولة الاحتلال الإسرائيلي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل التقي رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو بالرئيس التشادي إدريس ديبي في القدس، الأحد، في أول زيارة يقوم بها رئيس تشادي لإسرائيل منذ قطع العلاقات الثنائية بين البلدين عام 1972.

وأوضح مكتب نتانياهو أن الاجتماع تاريخي. لإنها أول زيارة يقوم بها رئيس تشادي منذ تأسيس إسرائيل.

وأضاف بيان مكتب رئيس وزراء إسرائيلي تأتي الزيارة بعد الكثير من الجهود الدبلوماسية بقيادة رئيس الوزراء نتنياهو في السنوات القليلة الماضية” وفي مطلع نوفمبر الجاري، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وفدًا إسرائيليًّا رفيع المستوى، أجرى زيارة مؤخرًا إلى جمهورية تشاد، معتبرة أن تلك الزيارة ستكون بداية لاستئناف العلاقات بين البلدين، عقب قطعها في سنوات السبعينيات من القرن الماضي.

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