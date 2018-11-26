رصد الزلازل في الكويت يوضح ملابسات الهزة الأرضية

الخليج 365 - متابعات

أعلن رئيس الشبكة الوطنية لرصد الزلازل في الكويت د.عبدالله العنزي تأثر البلاد مساء اليوم الأحد بزلزال ضرب الحدود العراقية الإيرانية بلغت قوته 3ر6 درجة على مقياس ريختر.

وقال العنزي في تصريح نقلته صحيفة «القبس الإلكتروني» إن الزلزال يبعد عن الكويت 560 كيلومترا على عمق 10 كيلومترات وشعر به الكثير من المواطنين والمقيمين في البلاد وخصوصا في المناطق الساحلية.

وأضاف أن أي تبعات لهذا الزلزال ستكون أقل شدة من السابقة ولن يشعر بها سكان الكويت بتبعاتها.