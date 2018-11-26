شكرا لقرائتكم خبر عن رياض عبد الستار: مبادرة أفريقيا لإبداع الألعاب فرصة لتبادل الخبرات مع القارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب رياض عبد الستار، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى إطلاق مبادرة "أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية" لتأهيل 10 آلاف شاب، تعد انطلاقة قوية من قبل مصر لتعزيز التعاون بين القاهرة ودول القارة السمراء.

وأضاف النائب رياض عبد الستار، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هذه المبادرة ستساهم بشكل كبير لتأهيل الشباب على التكنولوجيا الحديثة، بحيث يكونون مواكبين لأدوات الاتصال الحديثة، خاصة أن العصر الحالى هو عصر الرقميات.

وأشار النائب رياض عبد الستار، إلى الخطوة الجديدة التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى تأكيد على اهتمام الدولة بالشباب، إلى جانب أنها ستعمق تبادل الخبرات بين الشباب المصرى وشباب دول إفريقيا وبالتالى الاستفادة من تجارب الدول الإفريقية وتعميق ثقافة الشباب المصرى فى تكنولوجيا الرقميات.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن إطلاق مبادرة "إفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية"، للتولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف تنمية القدرات وتأهيل 10 آلاف شاب مصرى وإفريقى على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات وتحفيز تأسيس 100 شركة مصرية وإفريقية ناشئة فى هذا المجال.