شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "حقوق الإنسان" بالبرلمان: بحاجة لقانون يجرم العنف الأسرى لنصرة المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ضرورة أن يكون هناك تشريع لتجريم العنف الأسرى، خاصة العنف ضد المرأة بجانب العنف ضد الأطفال، مشيرة إلى أن العنف ضد المرأة يأخذ أشكالاً عديدة منها لفظى ومادى وجسدى.

وقالت وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، بمناسبة اليوم العالمى للعنف ضد المرأة، إن زواج القاصرات، وتخطى الوظائف، والحرمان من الميراث كلها يعد عنف ضد المرأة يتطلب ضرورة محاربة تلك الأفكار والثقافات التى تبيح للعنف ضد المرأة.

ولفتت وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أن العنف لا يجب مقاومته بشأن المرأة فقط بل أيضًا بالنسبة للأطفال، لذلك فالمجتمع يحتاج إلى تشريع كامل لمحاربة العنف الأسرى عبر عقوبات يتم تشريعها تجرم هذا العنف بكافة أشكاله.