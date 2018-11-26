شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يطالب بإنشاء كوبرى بالبحيرة لإنقاذ حياة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشد النائب خيرى طايل، عضو مجلس النواب عن دائرة تلا والشهداء بالمنوفية، فى بيان عاجل اليوم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، الحكومة ممثلة فى مجلس الوزراء ووزراء النقل والموارد المائية والتضامن بالتدخل لوقف تكرار كارثة تقع بشكل متكرر ويموت بسببه مواطنون والحل يتمثل فى إنشاء كوبرى.

واشار النائب إلى أننا استيقظنا الصبح عل كارثة لم تكن الأولى ونتمنى أن تكون الأخيرة، حيث انقلب قارب ركاب فى نهر النيل "فرع رشيد" بالبحيرة، وأسفر الحادث عن وفاة عمال غلابة كادحين.

وخاطب النائب الدكتورعلى عبد العال قائلا:"عايزاك تقف معاى ومع الناس الغلابة" مشيرا إلى ضرورة أن يتم تحديد جدول لبناء الكوبرى لوقف نزيف الدم.