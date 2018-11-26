التعليم تعلن شكل وآلية عقد امتحانات الصف الأول الثانوى بالثانوية التراكمية

أعلنت وزارة التربية والتعليم و التعليم الفنى، تفاصيل وآلية طباعة أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الأول وموعد امتحان المواد التى لا تضاف للمجموع فى أول تيرم لتطبيق الثانوية التراكمية على الصف الأول الثانوى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة استلام المديريات لأسئلة الامتحانات من المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، وأن تتم أعمال الطباعة و التظريف ، وتسلم الأسئلة من خلال المطبعة السرية المخصصة لطباعة الامتحانات على غرار امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى.

وكشفت وزارة التربية...