الراي: عون يعتبر ان الحل يكمن بتنازل الفريقين وفق معادلة لا استئثار ولا فرض

ذكرت ​صحيفة الراي​ الكويتية وفق أوساط متابعة لمسار تأليف ​الحكومة​ ان لا تفاؤل بإمكان أن تكون ولادتُها "عيديّةَ ​الميلاد​" وأن تدْخل البلاد تالياً سنة 2019 بـ "بوليصة تأمين" مُتَجَدِّدَةٍ لواقِعها السياسي باتت شرْطاً للنجاة من المخاطر المالية - الاقتصادية المتعاظِمة، ولا سيما أن عقدةَ إصرارِ ​حزب الله​ على توزير أحد النواب السنّة الستة الموالين له ورفْض الرئيس المكلّف ​سعد الحريري​ التسليمَ بـ "أمر عمليات" الحزب ما زالت تُراوِح "فوق الشجرة" وسط انطباعٍ بأن الصعود إلى أعلى أو النزول كيفما كان صارا خياريْن، أحلاهُما مُرّ.

وذكرت الاوساط لـ "الراي" ان بعدما أقفل الأسبوع الماضي على تطوّرٍ بارز شكّله تحييد رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ نفسه، عن عقدة سنّة 8 آذار، عبر تراجُعه عن المبادلة بينه وبين الحريري بوزير مسيحي يكون من حصة الأخير مقابل توزير سني من حصة الرئيس عون، وفق ما طَرَح رئيس التيار الوطني الحر الوزير ​جبران باسيل​ خلال لقائه "مجموعة الستة"، فإنّ الأوساط نفسها ترى أن استحضار عون سليمان الحكيم وحكاية "أمّ الصبي" يلاقي اقتناعَ فريقه بأنّ حلّ هذه العقدة، التي تجري محاولة لتصويرها بأنها باتت مشكلة سنية - سنية، لم يعد ممكناً خارج منطق التنازل من الفريقين وفق معادلة "لا استئثار ولا فرْض".

وطرحت الأوساط السياسية علامات استفهام كبرى حول إذا كان ما زال ثمة مكان لتدوير زوايا "العقدة السياسية بامتياز" كما وصفها الحريري و​دار الفتوى​، بعدما حدّد حزب الله سلّة شروطه وحتى "خريطة طريق" الحلّ ومدْخلها الشكلي استقبال النواب الستّة كمجموعة من قبل الحريري، في سياق ما يشبه عمليةً "بقنبلة عنقودية" تصيب أكثر من هدف وتكون لها تأثيرات آنية وأخرى بعيدة المدى تستكمل مسار القضم التدريجي للواقع اللبناني وإدارة السلطة فيه وتقويض توازناته.