قوى الأمن: مواطن بحالة سكر ظاهر يعتدي على احد رتباء سير زغرتا

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ أنه "عند الساعة 17:30 من تاريخ اليوم 25 /11/ 2018 واثناء قيام احد رتباء سير ​زغرتا​ بمهامه، تعرض للإعتداء بالضرب من قبل المواطن ط .ب، الذي تبين أنه بحالة سكر ظاهر، وقد تم توقيفه وحجز سيارته". وأشارت إلى أن التحقيق جار باشراف القضاء المختص.

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