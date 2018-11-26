أعرب الاتحاد الأوروبي عن "رفضه لتصريحات الرئيس الإيراني، حسن روحاني، والتي وصف فيها إسرائيل بأنها "غدة سرطانية" في المنطقة، في تلميح لضرورة إزالتها"، مشددا على "التزامه بأمن إسرائيل".
وفي بيان للناطقة باسم مفوضة الشؤون الخارجية بالاتحاد أوضحت أن "تصريحات روحاني التي حملت تشكيكا في شرعية إسرائيل مرفوض رفضا تاما، ولا تتناسب مع الحاجة للتعاطي مع النزاعات الدولية عبر الحوار والقانون الدولي".
شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي: تصريحات روحاني مرفوضة ونجدد التزامنا بأمن إسرائيل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .