الاتحاد الأوروبي: تصريحات روحاني مرفوضة ونجدد التزامنا بأمن إسرائيل

أعرب ​الاتحاد الأوروبي​ عن "رفضه لتصريحات الرئيس الإيراني، ​حسن روحاني​، والتي وصف فيها ​إسرائيل​ بأنها "غدة سرطانية" في المنطقة، في تلميح لضرورة إزالتها"، مشددا على "التزامه بأمن إسرائيل".

وفي بيان للناطقة باسم مفوضة الشؤون الخارجية بالاتحاد أوضحت أن "تصريحات روحاني التي حملت تشكيكا في شرعية إسرائيل مرفوض رفضا تاما، ولا تتناسب مع الحاجة للتعاطي مع النزاعات الدولية عبر الحوار والقانون الدولي".