وسائل اعلام إسرائيلية: الحكومة تعمل على إقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع البحرين

أفادت وسائل اعلام إسرائيلية نقلاً عن مصدر إسرائيلي رفيع المستوى، ان ​الحكومة الاسرائيلية​ نعمل على إقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع ​البحرين​.

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