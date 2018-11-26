ماي: الصفة الدستورية لجبل طارق بعد بركسيت لن تتغير

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​ أن "الصفة الدستورية ل​جبل طارق​ بعد "بركسيت" لن تتغير".

وأوضحت ماي في كلمتها عقب موافقة دول ​الاتحاد الأوروبي​ الـ27 على اتفاق انسحاب بلادها من الاتحاد "​بريطانيا​ حين تفاوض، فهي تفاوض من أجل كل عائلاتها وهذا ينسحب على جبل طارق".

ولفتت الى "أنها فخورة بأن يكون جبل طارق بريطانيا، وتأكدت من أنه مشمول بالاتفاقية وبفترة التطبيق والمفاوضات المستقبلية".

وشددت على أن "ذلك سيبقى من أجل بريطانيا وكل العائلات البريطانية وجبل طارق".