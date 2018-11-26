الأمن الفدرالي الروسي: احتجاز السفن الأوكرانية الثلاث التي انتهكت المياه الإقليمية الروسية

أفاد مركز العلاقات العامة في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بأنه تم احتجاز السفن الأوكرانية الثلاث التي انتهكت المياه الإقليمية الروسية. وأكد المركز أيضا توفر الأدلة الدامغة لتحضير كييف وقيامها بالاستفزازات في البحر الأسود، مشيرا إلى أن هذه "المواد ستنشر قريبا". ورأى أنه "ينبغي على قيادة كييف، التي تتخذ مثل هذه القرارات الخطيرة وغير المسؤولة، أن تفكر في عواقب أفعالها".

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