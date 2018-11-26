الرئيس الأوكراني يدعو قادة الجيش لاجتماع طارئ

أعلن المتحدث باسم الرئيس الأوكراني لسفياتوسلاف تسيغولكو أن "الرئيس الأوكراني ​بيترو بوروشينكو​ دعا قادة الجيش الى عقد اجتماع طارئ، على خلفية إطلاق ​روسيا​ النار على سفينتين تابعتين للبحرية الأوكرانية، قبل احتجازهما".

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