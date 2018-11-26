وزارة دفاع دونيتسك: إسقاط طائرة أوكرانية دون طيار عبرت خط التماس

أعلن المتحدث باسم ​وزارة الدفاع​ في ​جمهورية دونيتسك الشعبية​ (المعلنة من جانب واحد) دانيل بيزسونوف، أن "قوات الدفاع أسقطت ​طائرة​ أوكرانية دون طيار عبرت خط التماس بالقرب من مدينة غورلوفكا جنوب شرق ​أوكرانيا​".

وأوضح بيز في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية أنه "أسقط دفاعنا الجوي طائرة أوكرانية دون طيار عبرت خط التماس وهي طائرة هجومية تحمل ​قذيفة​ من سائل مشتعل".

ولفت الى أن "الطائرة أسقطت فوق مبان سكنية في تجمع بانتليمونوفكا السكاني بالقرب من مدينة غورلوفكا".