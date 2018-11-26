وزارة دفاع دونيتسك: إسقاط طائرة أوكرانية دون طيار عبرت خط التماس

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع في جمهورية دونيتسك الشعبية (المعلنة من جانب واحد) دانيل بيزسونوف، أن "قوات الدفاع أسقطت طائرة أوكرانية دون طيار عبرت خط التماس بالقرب من مدينة غورلوفكا جنوب شرق أوكرانيا".
وأوضح بيز في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية أنه "أسقط دفاعنا الجوي طائرة أوكرانية دون طيار عبرت خط التماس وهي طائرة هجومية تحمل قذيفة من سائل مشتعل".
ولفت الى أن "الطائرة أسقطت فوق مبان سكنية في تجمع بانتليمونوفكا السكاني بالقرب من مدينة غورلوفكا".
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