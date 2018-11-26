حبس عاطلين 4 أيام بتهمة الإتجار في الهيروين بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أمرت نيابة كرداسة اليوم الأحد، بحبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بتهمة حيازة كيلو هيروين قبل ترويجه على عملائهما بمنطقة كرداسة.

البداية عندما وردت معلومات إلى العميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر بإعداد عاطلين كمية كبيرة من مخدر الهيروين للاتجار بها وتوزيعها بمنطقة كرداسة، فور إخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة إجراء التحريات اللازمة لضبط المتهمين بعد التاكد من صحة المعلومات.

أشارت التحريات بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث أن المتهمين من منطقة البراجيل ويترددان على كرداسة لترويج الهيروين على عملائهما من المدمنين، تم إعداد الأكمنة اللازمة وتمكنت من إلقاء القبض على المتهمين في قطعة أرض زراعية بمنطقة كومبرة، وعثر بحوزتهما طبنجة مُعدلة وإسطوانة كبيرة الحجم وكيس، يحويان كمية من مسحوق الهيروين، وزنت واحد كيلو جرام ومبلغ مالي وشاكوش وميزان حساس و2 لاصق شفاف.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للسلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس، والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق، والتي أمرت بقرارها المتقدم.