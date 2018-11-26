محافظ سوهاج: جاهزون لانطلاق حملة "100 مليون صحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج استعداد المحافظة لانطلاق حملة "100 مليون صحة" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، بداية من أول ديسمبر المقبل، وحتى 28 فبراير 2019، بجميع مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة المختلفة .

جاء ذلك أثناء الاجتماع الذي عُقد، اليوم الأحد، برئاسة محافظ الإقليم تحت عنوان "منتديات التنمية المحلية وتفعيل المشاركة المجتمعية في مبادرة 100 مليون صحة" مع حوالي 500 من أعضاء منتديات التنمية المحلية.

حضر الاجتماع اللواء يسري عبدالمنعم خضر، سكرتير عام محافظة سوهاج، الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة، الدكتور عمر الحادي، مدير وحدة التنفيذ المحلية، الدكتورة سماح زغلول، أخصائي المشاركة المجتمعية بوحدة التنفيذ المحلية .

وأشاد المحافظ بمبادرة منتديات التنمية المحلية كإحدى آليات المشاركة المجتمعية، والتي جرى تشكيلها في إطار برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، وثمن الاستعداد الكامل للمنتديات لتنفيذ حملات نشر الوعي والتثقيف وتعظيم القيم المجتمعية، والصحية، وحشد وحث الأهالي على الفحص.

وأكد أهمية دور المنتديات وممثلي المجتمع باعتبارهم الكتلة الحرجة التي تؤثر في التنمية، وتنطلق بدعمهم ومشاركتهم كل الإنجازات.

من جانبه قال الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج إن الحملة تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي، والتقييم والعلاج من خلال وحدات علاج الفيروسات الكبدية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية .

وأضاف "جميعة" أنه من الخدمات التي تقدمها الحملة الكشف المبكر عن مرض السكري والضغط والسمنة، وتوجيه المكتشف إصابتهم إلى الأماكن والجهات المختصة لتلقي العلاج اللازم، وتقديم العديد من الخدمات للمواطنين من توعية وتحليل فيرس "سي" وتحليل سكر وقياس ضغط الدم، وقياس الطول، والوزن وتحديد مؤشرات الكتلة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي عن طريق منشآت الرعاية الأولية التي تصل إلى 354 ما بين وحدات رعاية أساسية ومستشفيات وزارة الصحة وسيارات العيادات المتنقلة ومراكز الشباب وفرق المسح الطبي الشامل الموزعة على فترات صباحية ومسائية والتي تقدر بــ876 فريقًا.