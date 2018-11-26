غدًا.. فصل الكهرباء عن منطقتين بواحة الخارجة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بالوادي الجديد، مساء اليوم الأحد، عن فصل التيار الكهربائي، صباح غد الإثنين، عن منطقتين لأعمال الصيانة.

أكد المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز الخارجة، أنه سيجري قطع الكهرباء، عن منطقة السجن العمومي بقرية المنيرة، وأمام مستشفى الخارجة العام، مشيرًا إلى قطع التيار لمدة 3 ساعات من التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا.

وأضاف "الطماوي" أن أعمال الصيانة ستشمل رفع كفاءة لوحات التوزيع لمواجهة زيادة الأحمال، والتوسعات السكانية.