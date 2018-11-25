كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات اليمنية تستعيد قرية ومرتفعات غرب صعدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطر الجيش اليمني المدعوم من التحالف، اليوم الأحد، على مواقع في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية ، عقب معارك مع مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن مصدر ميداني في اللواء السابع حرس حدود، قوله إن "قوات اللواء بقيادة العميد بشير الشرعبي، حررت قرية الجامع والتباب المجاورة لها، وتبة العمرة ورأس الصرو وتبة قلة رزق المطلة على قرية العريشة في مديرية رازح غرب صعدة".

وأضاف المصدر أن "اللواء سيطر أيضا على تبة الملاقي المطلة على قريتي مسن القد وبني معين، وعدد من التباب".

وأشار إلى "السيطرة النارية على قرى العريشة ومسن القد وبني معين، وسط تقدم ميداني مستمر لتحرير جبل الأزهور الاستراتيجي في المديرية".

في السياق، استهدفت مقاتلات التحالف تحصينات وتعزيزات للمليشيا كانت في طريقها إلى مواقع المواجهات.

وذكر أن "المواجهات والغارات أسفرت عن مصرع وإصابة 40 من عناصر المليشيا، فيما استعاد الجيش أسلحة متنوعة بينها عيارات 12.7، وصواريخ حرارية".

إلى ذلك، "تمكن الفريق الهندسي التابع للواء من نزع ٢٥ لغما أرضيا وعبوة ناسفة، ليرتفع عدد ما تم نزعه في الجبهة، خلال الأيام الماضية، إلى 150 لغما وعبوة"، حسب المصدر.

من جهة ثانية، أفادت قناة المسيرة التابعة لـ"أنصار الله" بأن مقاتلي الجماعة أحبطوا زحفا للقوات الحكومية باتجاه جبل تويلق في مديرية رازح، وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوفها.