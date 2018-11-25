كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أسوشيتيد برس": روسيا تحتجز 3 سفن أوكرانية قبالة سواحل القرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت البحرية الأوكرانية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأحد، أن سفنًا

حربية روسية أطلقت النار على سفن حربية أوكرانية، بعدما تركت منطقة الاثني عشر ميلا القريبة من مضيق

"كيرتش".

ووفقا لوكالة "أسوشيتيد برس"، احتجزت السفن الحربية الروسية، ثلاث سفن أوكرانية، مشيرة إلى إصابة 2 من

طاقم السفن الأوكرانية نتيجة إطلاق النار عليها.

وقال البيان إن السفن الحربية الروسية أطلقت النار من أجل القتل.

وفي وقت سابق، كانت السفن الحربية الأوكرانية قد اقتربت من شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا.