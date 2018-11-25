كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الأوكراني يقصف المناطق السكنية في "دونيتسك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، قصف مكثف للمناطق السكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد.

وبدأ القصف منذ حوالي نصف ساعة، وتستخدم فيه أنواع مختلفة من الأسلحة، بما في ذلك المدفعية الثقيلة.

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر فبراير، من نفس العام.

ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة. إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.